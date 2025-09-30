Артисты из Орехово-Зуева сыграли спектакль «Нотр-Дам де Пари»

В Центре культурного развития «Юбилейный» театральная студия «ARTRISE» из Орехово-Зуевского округа представила на суд зрителей свою интерпретацию мюзикла «Нотр-Дам де Пари». На сцене выступили более 45 артистов разных поколений — от юных до опытных актеров.

«Их игра и эмоции не оставили равнодушным никого в зале. Публика с восторгом приняла оригинальные режиссерские решения, которые сделали постановку свежей и запоминающейся. Каждый элемент спектакля, от костюмов до декораций, был тщательно продуман», — отметили организаторы.

Прежде чем предстать перед местной публикой, «ARTRISE» дебютировала на ХХХХ Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» в Беларуси. Их спектакль, повествующий о вечных темах любви, предательства, человеческих страданиях и нравственного выбора, принес коллективу звание лауреата первой степени, а также грант.