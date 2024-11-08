Артисты из Ногинска стали лауреатами всероссийского фольклорного фестиваля

Юные таланты из фольклорного отделения Ногинской школы искусств выступили на всероссийском фестивале-конкурсе «Русское наследие». Ученики пятого и седьмого классов стали лауреатами второй степени.

Третий Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнительских искусств «Русское наследие» собрал 32 творческих коллектива из 13 регионов России в Санкт-Петербурге.

Сводный ансамбль пятого и седьмого классов фольклорного отделения Ногинской школы искусств стал лауреатом второй степени в номинации «Фольклорно-сценическая хореография». Это достижение подтверждает высокий уровень подготовки артистов из Богородского округа и их способность передавать красоту народных традиций через танец.