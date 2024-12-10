Артисты из Ногинска стали лауреатами областного парафестиваля

Итоги областного открытого -конкурса искусств «Добрый мир» подвели в Дубне. Среди лауреатов были и воспитанники Ногинской детской школы искусств.

Парафестиваль искусств «Добрый мир» проводится с 2016 года, при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Он призван содействовать развитию творческих способностей у людей с ограниченными возможностями. Организаторы стараются найти молодые таланты, поддерживать их, расширить творческие контакты между людьми с ограниченными возможностями.

Возраст конкурсантов — от семи лет и старше. В этот раз было заявлено восемь номинаций: «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство», «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство», «Вокал» (сольное исполнение), «Вокал» (хоры и ансамбли), «Театральное искусство», «Хореографическое искусство».