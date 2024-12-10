Артисты из Ногинска стали лауреатами областного парафестиваля
Итоги областного открытого -конкурса искусств «Добрый мир» подвели в Дубне. Среди лауреатов были и воспитанники Ногинской детской школы искусств.
Парафестиваль искусств «Добрый мир» проводится с 2016 года, при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Он призван содействовать развитию творческих способностей у людей с ограниченными возможностями. Организаторы стараются найти молодые таланты, поддерживать их, расширить творческие контакты между людьми с ограниченными возможностями.
Возраст конкурсантов — от семи лет и старше. В этот раз было заявлено восемь номинаций: «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство», «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство», «Вокал» (сольное исполнение), «Вокал» (хоры и ансамбли), «Театральное искусство», «Хореографическое искусство».
Парафестиваль «Добрый мир» проходил в два этапа: отборочный и второй — очный тур. Лауреатами первой степени стали: Илья Асанин, преподаватель Светлана Аникина; Мария Кузьмина, преподаватель Ирина Сыромятникова, концертмейстер Лариса Замкова; Валерия Виллахова, преподаватель Нина Грасенкова, концертмейстер Елена Варварина. Лауреат второй степени — Илья Баранков, преподаватель Нина Грасенкова, концертмейстер Елена Варварина. Лауреат третьей степени — Елисей Легацкой, преподаватель Алена Беляева. Также лауреатами третьей степени стали ансамбль шестого класса хореографического отделения и ансамбль четвертого класса хореографического отделения, преподаватель Марина Фомушкина.
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