Артисты из Лобни получили награды международного конкурса

Конкурс «Созвездие талантов» прошел в доме культуры «Луговая» в Лобне. Воспитанники объединений городского дворца творчества «Планета талантов» показали высокие результаты.

Организовала международное мероприятие липецкая Академия культуры и искусства. Молодые артисты из Лобни покорили жюри своим мастерством, завоевав несколько призов.

Первое место в конкурсе занял вокальный ансамбль «Карамель». Хореографический коллектив «Экзерсис» стал обладателем первого места и гран-при. Юный вокалист Марк Н. также удостоился гран-при.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл школьный театр в Жуковском.

Сейчас в Подмосковье работает 1013 школьных театров, 40 из них носят почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области».

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