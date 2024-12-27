Артисты из Лобни победили на международном конкурсе в Костроме

Ансамбль танца «Карнавал» Дворца культуры «Чайка» успешно выступил на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Снежный карнавал» в Костроме. Артисты стали лауреатами различных степеней.

Лауреатами первой степени стали младшая, средняя, старшая и студенческая группы ансамбля, а также родители.

Младшая группа также получила специальный приз в номинации «Народный танец» за миниатюру «Петушок» в исполнении мальчиков.

Ансамбль родителей завоевал гран-при за номера «Лобненская плясовая с прихлопами» и «Семейские гулянья».

Отметим, артисты ансамбля «Карнавал» занимаются во Дворце культуры «Чайка» и регулярно занимают призовые места на конкурсах и фестивалях различных уровней. Учреждение располагается в доме № 3 на улице Дружбы. Здесь регулярно проводят мероприятия. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 577-15-45.