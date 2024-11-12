Сегодня 10:47 Артисты из Красногорска выступили с концертом в медцентре Рошаля 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Красногорск

Благотворительность

Дети

Артисты, преподаватели народных промыслов, аниматоры в ростовых куклах приехали в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в День народного единства. Благотворительную акцию «Экспресс добра» организовали сотрудники культурно-досугового комплекса «Красногорье».

Более 50 детей приняли участие в праздничной программе, подготовленной работниками культуры. Подобные «праздники с доставкой» хотят организовывать на регулярной основе.

Заместитель директора по культурно-досуговой деятельности «Красногорья» Елизавета Галицына рассказала, что это будут анимационные, интерактивные, игровые программы, мастер-классы, театрализованные представления и различные другие формы взаимодействия.

«Мы понимаем, как важно каждому ребенку верить в сказку, в чудо и волшебство. И мы, сотрудники сферы культуры, хотим быть полезными. Хотим оказать поддержку каждому ребенку, каждому родителю, принести частичку радости, света и любви», — поделилась Елизавета Галицына. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».