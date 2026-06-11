Артисты из Химок стали призерами театрального конкурса

Финальные выступления оценивали известные представители театрального сообщества. В состав жюри вошли актриса и педагог Анастасия Калинина, актер и режиссер Илья Подчезерцев, актриса Вероника Саркисова, актер и педагог Степан Куликов, а также актер и телеведущий Сергей Друзьяк. По итогам конкурсной программы сразу два коллектива из Химок поднялись на пьедестал.

После церемонии награждения для участников организовали насыщенную образовательную программу в кинопарке «Москино». Юные артисты познакомились с декорациями, которые использовались при создании фильмов, узнали больше о работе съемочных групп и получили возможность пообщаться с Сергеем Друзьяком. Кроме того, ребята посетили «Лабораторию театра» под руководством Ильи Подчезерцева и присоединились к традиционному танцевальному флешмобу студии «Волшебный мир театра» из Химок.

«Двойной успех молодежных коллективов округа доказывает, что в Химках растет талантливое поколение актеров. Наши педагоги создают условия для развития творческих способностей молодежи, а такие проекты помогают ребятам совершенствовать мастерство и заявлять о себе на региональном уровне», — сказал лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Молодежный театр МБКТ работает с 2021 года. Занятия проходят на трех площадках — в школе «Триумф», лицее № 7 имени Уланова и школе «Лидер». Коллектив развивает сразу несколько направлений сценического искусства. В репертуар входят драматические постановки и бал-спектакли, в которых сюжет раскрывается через сочетание актерской игры и хореографии.

За несколько лет существования театр принял участие во многих творческих проектах и конкурсах. Среди них — Всероссийский патриотический конкурс детского и юношеского творчества «Журавли Победы», где коллектив также представлял городской округ Химки.