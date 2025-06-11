Артисты из Дмитровского округа выступили на сельскохозяйственной ярмарке
В масштабном мероприятии участвовали производители со всей России, которые представили свою продукцию у памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади Москвы. Исполнители из Дмитровского округа показали двухчасовую концертную программу, ставшую украшением ярмарки.
Артисты филиала центра культурного развития «Подосинковский» Ольявидовского сельского дома культуры представили разнообразные номера. Коллектив «Краса» выступил с яркими хореографическими постановками Особенно понравился зрителям народный танец «Капустка».
Солисты Елена Пойкина, Илья Замалеев и Максим Дородный продемонстрировали высокий уровень вокального мастерства, а песни автора-исполнителя Ирины-Комаровой добавили программе особенной душевности.
Гости ярмарки высоко оценили профессионализм дмитровских артистов и разнообразие представленной программы.
Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что выступление на столичной площадке стало признанием высокого уровня культуры и прекрасной возможностью показать самобытность Дмитровской земли.