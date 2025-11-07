Артисты из Дмитрова выступили в театре Никиты Михалкова

На сцене знаменитого театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» в Москве 5 ноября выступили заслуженный коллектив народного творчества РФ Ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» и образцовый коллектив Ансамбль танца «Сюрприз». Концерт стал частью пилотного проекта «Атлас театральной России», в рамках которого коллективы представили программу «Наследие предков — гордость потомков».

Артисты, представляющие дмитровский Центральный дворец культуры «Созвездие», сумели донести до зрителя самую душу русской культуры, показав всю ее мощь, лирику и безграничную талантливость.

Ансамбль «Сюрприз», в свою очередь, покорил зал своей искренней энергетикой — от зажигательной постановки «Юнги, вперед» до лиричного хоровода «Ожидание». Особенный отклик и бурные овации вызвали номера, посвященные самобытной казачьей культуре.

Публика тепло принимала виртуозные наигрыши на владимирских рожках и старинные народные песни в исполнении «Дмитровских рожечников».

«Выступление наших коллективов в стенах такого легендарного театра — это яркое свидетельство востребованности русского народного творчества. Такие проекты важны для сохранения наших традиций и укрепления культурных связей между регионами, — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

По итогам выступления оба коллектива были удостоены почетного диплома от директора театра Игоря Попова, что стало достойным признанием их высокого профессионализма и артистизма.