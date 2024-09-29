Артисты из Дмитрова победили в конкурсе вокального искусства в Одинцове
Юные артисты из Дмитрова стали лауреатами фестиваля — конкурса вокального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Мероприятие прошло в селе Успенское в Одинцовском городском округе. Солисты сельского Дома культуры «Останкино» заняли призовые места.
Юные дмитровчане, а именно воспитанники сельского Дома культуры «Останкино» филиала Центра культурного развития «Некрасовский», участвуют в конкурсе во второй раз под руководством Елены Шкурко. В этом году жюри оценивали участников по номинациям, направлениям и возрастам, что позволило объективно оценить таланты исполнителей.
Елизавета Семерчева стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадно-джазовый вокал» 5-13 лет. Девочка занимается в клубном формировании «Viva kids». Полина Иванова из «Фьюжн» заняла второе место в номинации «Эстрадно-джазовый вокал» 14-17 лет, а Валерий Оганесян из «Фьюжн» стал третьим в той же номинации, но среди исполнителей 5-13 лет.
Коллектив «Фьюжн» под руководством Елены Шкурко победил в номинации «Ансамбли и дуэты». Гармоничное сочетание и сценическая презентация заслужили бурные аплодисменты и овации.
Фестиваль задал отличный старт новому творческому сезону.
«Атмосфера, профессиональное жюри, великолепный звук, свет — коллектив и солисты третий раз приезжают на конкурсную площадку. Хотелось бы отметить очень сильных конкурсантов из разных уголков не только Московской области, но и России — Калуга, Москва, Тюмень. Очень рады, что мы смогли запомниться жюри своими номерами и получить из их уст заслуженные крики „Браво“», — так описала фестиваль руководитель Елена Шкурко.
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