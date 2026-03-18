Артисты из Богородского округа выступили на празднике в Щелкове

Выразительные номера подарили участники творческих коллективов из культурного центра «Обухово» Богородского округа гостям и жителям города Щелково. 14 марта на сцене дома культуры «Медвежьи Озера» состоялся народный праздник «Молодильные яблочки».

В этот день зрители смогли погрузиться в атмосферу народных традиций и веселья.

Ансамбль народной песни «Зазноба» порадовал зрителей яркими и мелодичными выступлениями. Их репертуар включал как традиционные русские песни, так и современные обработки, которые трогали сердца и вызывали ностальгию. Каждое исполнение сопровождалось искренними эмоциями, что создавало неповторимую атмосферу уюта и тепла.

Не менее впечатляющим было выступление группы «Активного долголетия» — танцевального коллектива «Серебряночка». Их зажигательные танцы, полные энергии и задора, никого не оставили равнодушным. Замечательные артисты подарили зрителям яркие номера: «Ивушка», «У самовара», «Русская плясовая» и «Хоровод».

Выступление участников коллектива в Щелкове стало возможным благодаря участию депутата Богородского округа Владимира Козынченко, который помог решить вопрос с транспортом.

По словам выступающих, зал принимал исполнителей с особой теплотой. Концерт стал не только возможностью насладиться искусством, но и прекрасной площадкой для общения и обмена опытом. Руководство дома культуры поздравило коллектив с успешным выступлением и предложило дальнейшее сотрудничество.