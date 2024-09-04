Артисты «Геликон-оперы» выступили на концерте ко Дню города в Дмитрове

В этом году Дмитрову исполнилось 870 лет. На Исторической площади у стен Успенского кафедрального собора прошли торжественные мероприятия с участием артистов «Геликон-оперы».

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный поздравил жителей с праздником. Горожанам вручили награды и благодарственные письма за вклад в развитие муниципалитета и всего Подмосковья. Нагрудный знак и удостоверение «Почетный гражданин Дмитровского городского округа» получила Инесса Азбуханова — заслуженный художник России, почетный член Российской академии художеств.

Еще троих жителей отметили грамотами с благодарностью губернатора Московской области. А педагогам, которые приехали работать в Дмитров, вручили сертификаты на получение служебного жилья.

После торжественной части провели гала-концерт. Перед жителями выступили солисты «Геликон-оперы». Зрители услышали любимые арии из известных опер. Например, знаменитую каватину Фигаро из «Севильского цирюльника», «Хабанеру» из «Кармен» и арию Роберта из «Иоланты» Чайковского. Прозвучали и городские романсы «Вдоль по Питерской», «Очи черные», а завершили концерт исполнением знаменитой русской народной песни «Калинка». Ее пели не только солисты «Геликон-оперы», но и все зрители.