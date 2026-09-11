Артисты эстрады выступят на концерте ко Дню города в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Большой праздничный концерт в честь Дня города пройдет 12 сентября в Баскетбольном центре «Химки». На сцене выступят Niletto, группа Uma2rman, певица Mona и мужской хор «Русский формат».

В Химках 12 сентября отметят День города большим праздничным концертом. Мероприятие пройдет в Баскетбольном центре «Химки» на улице Кирова, дом № 27, начало — в 18:00. Вход для всех желающих свободный.

Гостей ждут современные музыкальные композиции, популярные хиты и духовная музыка в неоклассическом звучании. Niletto исполнит песню «Любимка», которая возглавила российские музыкальные чарты в 2019 году. Группа Uma2rman представит хит «Девушка Прасковья из Подмосковья».

Также перед зрителями выступят мужской хор «Русский формат», который исполнит композицию «Мы русские — с нами Бог!» и другие произведения, а также певица Mona с популярными треками.

Ведущими праздничного вечера станут певица и телеведущая Алла Омелюта и Михаил Губерниев — сын спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Помимо концерта, 12 сентября в Химках подготовили фестивали, мотокросс, спортивные соревнования и детские программы. Праздничные мероприятия пройдут на различных площадках округа.