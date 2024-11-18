Артисты домов культуры в Воскресенске открыли новый творческий сезон

Открытие 33-го творческого сезона прошло в Белоозерском городского округа Воскресенск в Доме культуры «Гармония». В концерте «Пусть миром правят любовь и творчество» приняли участие артисты учреждения «Культурно-досуговый центр» из домов культуры «Красный Холм», «Гармония», поселка Виноградово, сел Барановское и Ашитково, деревни Губино.