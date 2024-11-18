Артисты домов культуры в Воскресенске открыли новый творческий сезон

Открытие 33-го творческого сезона прошло в Белоозерском городского округа Воскресенск в Доме культуры «Гармония». В концерте «Пусть миром правят любовь и творчество» приняли участие артисты учреждения «Культурно-досуговый центр» из домов культуры «Красный Холм», «Гармония», поселка Виноградово, сел Барановское и Ашитково, деревни Губино.
Зрители увидели премьеру постановки «Русалочка» и историю Ариэль.
Поздравить артистов с началом творческого сезона приехалидепутаты городского округа Олег Сухарь и Галина Романова, а также директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова.
Дом культуры «Гармония» в Белоозерском — центр досуга для жителей города и близлежащих деревень. Его сотрудники дарят людям радость.