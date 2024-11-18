Артисты домов культуры в Воскресенске открыли новый творческий сезон

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Открытие 33-го творческого сезона прошло в Белоозерском городского округа Воскресенск в Доме культуры «Гармония». В концерте «Пусть миром правят любовь и творчество» приняли участие артисты учреждения «Культурно-досуговый центр» из домов культуры «Красный Холм», «Гармония», поселка Виноградово, сел Барановское и Ашитково, деревни Губино.

Зрители увидели премьеру постановки «Русалочка» и историю Ариэль.

Поздравить артистов с началом творческого сезона приехали депутаты городского округа Олег Сухарь и Галина Романова, а также директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Дом культуры «Гармония» в Белоозерском — центр досуга для жителей города и близлежащих деревень. Его сотрудники дарят людям радость.

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