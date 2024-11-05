Артистка из Воскресенка вышла в финал музыкального конкурса

Всего в финал конкурса вышли двенадцать участников из одиннадцати городских округов. Каждый из них подготовил оригинальный номер, чтобы через музыку напомнить зрителям о важности безопасного поведения на дорогах. Юные исполнители выступали как соло, так и в дуэтах и ансамблях. Они исполняли авторские композиции и популярные песни в современной обработке.

Анастасия Левина, участница творческого объединения «Палитра детских голосов», выступила в номинации «Сольный вокал». Под руководством своего педагога Евгении Моисеевой она представила номер, который не оставил жюри равнодушным. В результате Анастасия была удостоена диплома лауреата первой степени.

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