Артист Владимир Жуков провел мастер-класс в Химках | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 16:44 Артист Владимир Жуков провел мастер-класс в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Творческий вечер артиста Владимира Жукова прошел в театре «Наш дом» в Химках. Он рассказал гостям мероприятия интересные факты из своей биографии и творческого пути, прочитал отрывки из любимых произведений и провел мастер-класс.

Заслуженный артист России Владимир Жуков окончил режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина. Затем служил в Государственном театре эстрадных миниатюр под руководством народного артиста России Владимира Винокура. Он играл в телевизионном проекте «Большая разница» на Первом канале, а сейчас руководит театром «Турандот».

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Зрители в Химках тепло приняли известного артиста.

«Радует тот факт, что у жителей города Химки появилась прекрасная возможность вживую увидеть заслуженного артиста России и пообщаться с ним: узнать из первых уст историю его творческого пути, задать вопрос и сделать фото на память», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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