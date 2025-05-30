Артист из Павловского Посада стал участником шоу на федеральном телеканале

Александр Кустов из Павловского Посада выступил на популярном шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия 1». Он представил номер с элементами юмора.

В Павловском Посаде Александр руководит творческими коллективами в Доме культуры Филимоновский. Для участия в шоу он подготовил эмоциональное выступление, продемонстрировал артистические способности и харизму.

В качестве жюри его работу оценивали звездные гости. Это Дмитрий Харатьян, Нона Гришаева, Лера Кудрявцева и Анна Ковальчук.

«Мы гордимся Александром Кустовым и уверены, что впереди у него множество творческих достижений и ярких побед. Желаем, чтобы сцена всегда принимала его с аплодисментами, а искусство приносило истинное удовольствие и вдохновение!» — сказала заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова.