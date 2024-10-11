Артемий Лебедев и строительный завод в Серпухове представили разработку лифтов

Дизайнер Артемий Лебедев представил интерактивный инновационный лифт, который был создан совместно с лифтостроительным заводом в Серпухове. Подъемник оборудован поручнем, музыкой и светом для создания фото, а интерактивное зеркало сообщает погоду и поздравляет с праздниками.

Артемий Лебедев представил интерактивный инновационный лифт на выставке «Лифт Экспо. Москва 2024» в Красногорске. Проект создан при коллаборации с Серпуховским лифтостроительным заводом, входящим в группу компаний «Садовое кольцо».

В лифте сочетаются уникальные технологии и современный дизайн. В кабине установлено интерактивное зеркало, которое информирует о погоде, дарит комплименты и поздравляет с праздниками. Поездку сопровождает приятная музыка, которая создает атмосферу. Лифт оборудован эргономичным поручнем, который будет служить как сиденье или станет подставкой под сумки и зонты. Вдобавок там предусмотрели правильное освещение для того, чтобы пассажир мог сделать качественное фото.

Создание лифта — это только начало, уверенны производители. Завод в Серпухове и Артемий Лебедев разрабатывают премиальные лифты, которые вполне могут занять лидирующие позиции на российском рынке.

«Я очень рад, что мне и моей команде удалось поучаствовать в проекте создания нового лифта. Получилась невероятная красота. Мы сделали все, что хотели сделать: ни в чем себе не отказывали. Жду, когда во всех ЖК нашей необъятной родины появятся наши лифты из Серпухова. Красота спасет мир, а дизайн ей поможет», — прокомментировал Артемий Лебедев.

Серпуховский лифтостроительный завод соответствует актуальным потребностям, поэтому представил лифт «СЛЗ ЭКО», созданный под потребности государственной программы капитального ремонта многоквартирных домов, а также комплектующие в рамках локализации производства.

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