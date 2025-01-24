Артем Горлов стал главным тренером футбольного клуба «Сатурн» в Раменском

Артем Горлов занял пост главного тренера ФК «Сатурн». Он сменил Владимира Корытько, который возглавлял подмосковный клуб в прошлом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

«Рад присоединиться к такому большому клубу из родного региона. Я знаю историю „Сатурна“, ходил на матчи в Раменском — часто приезжал сюда в детстве. Надеюсь, в течение двух лет команда поднимется в дивизион выше», — прокомментировал новый главный тренер «Сатурна».

Карьера Горлова началась в качестве тренера-аналитика в хабаровской «СКА-Энергии» и «Луч-Энергии» во Владивостоке. На посту главного тренера он дебютировал в ФК «Домодедово». После этого Горлов работал в «Кубани-2», литовском «Паланге», латвийском «Ноа», московском «Торпедо», а также входил входил в штаб «Ахмата» в Грозном.

Напомним, что по итогам сезона Второй лиги «Дивизион Б» футбольный клуб в Раменском занял третье место.