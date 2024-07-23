Арт-выходные «Праздник Изразца» пройдут в Зарайске 10 и 11 августа

Арт-выходные «Праздник Изразца» пройдут в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» 10 и 11 августа. Гостей ждут показ мод, выставки, мастер-классы, встречи с художниками-керамистами и, конечно, выступления музыкантов под открытым небом.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, «Праздник Изразца», объединяющий современных художников и почитателей их таланта, проводится в Зарайске уже в третий раз.

В субботу, 10 августа, посетители Зарайского кремля увидят показ мод. Свои работы представят художники-модельеры Ольга Железкина, Ирина Русова, Марина Абдулина и другие мастера.

Также все желающие смогут посетить выставку современной авторской керамики, стекла и дерева «Открытый периметр». Экспонаты художников Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы выставят под открытым небом.

Кроме того, в субботу будут работать «Открытые мастерские», где каждый под руководством художников-керамистов сможет создать изразец.

Воскресенье, 11 августа, посвятят детскому творчеству. Выставка на траве «Юность Гжели» заработает в Зарайском кремле и представит работы юных художников.

Перед гостями выступят мужской хор «Век» и артисты проекта Ethnote, представляющие современную этническую музыку.

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