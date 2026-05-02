Арт-терапия для взрослых прошла в Химках

Юлия Мамай отметила: «Когда человек творит, он расслабляется. Уходят тревоги, появляется ясность. Сегодня мы видели, как у взрослых загорались глаза, как они погружались в процесс. Это доказывает: творчество нужно не только детям. Будем продолжать такие встречи».

Участники мероприятия создавали коллажи из вырезок, фотографий, цветной бумаги и других материалов. Каждый отразил в своей работе то, что сейчас важно: мечты, переживания, радости, планы на будущее. Атмосфера была теплой и доверительной. Люди работали, общались, делились историями.

Депутат Химок Евгений Иноземцев добавил: «Мы привыкли, что в детских садах занимаются с детьми. Но сегодня решили посвятить время и родителям. Арт-терапия „Коллаж моей жизни“ — это возможность остановиться, посмотреть на себя со стороны и через творчество сказать себе что-то важное. Такие встречи помогают снять напряжение, лучше понять себя и просто получить удовольствие от процесса».

Забота о психологическом состоянии родителей — это часть работы с семьей. Когда взрослые чувствуют себя лучше, спокойнее и счастливее, это напрямую влияет и на детей.