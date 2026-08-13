Арт-терапевтическую встречу для семей бойцов СВО провели в Солнечногорске

В рамках «Часа терапии», который прошел в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска 11 августа, состоялась встреча со штатным психологом Еленой Разумовой. Участие в мероприятии приняли супруги действующих бойцов СВО, а также те, кто переживает утрату близкого человека, погибшего при исполнении воинского долга.

В ходе занятия женщины с помощью рисунка выражали тревогу, боль утраты, чувство вины и другие переживания. В доверительной атмосфере они могли открыто говорить о своих эмоциях и постепенно освобождаться от внутреннего напряжения.

Советник главы Солнечногорска Виктория Куракова отметила, что арт-терапия помогает мягко проживать сложные чувства через творчество. «Наша задача — создать пространство, где человек может почувствовать себя в безопасности, не скрывать свои эмоции и получить необходимую поддержку», — подчеркнула она.

Такие встречи планируют сделать регулярными, чтобы семьи участников СВО знали: они не остаются один на один со своими переживаниями.

Получить психологическую и юридическую поддержку участники спец операции и члены их семей могут в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: ул. Красная, 22а, ТЦ «Солнечный», 1-й этаж.