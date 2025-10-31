Арт-резиденцию проекта «Перезагрузка» открыли в Зарайске
Округ стал площадкой для запуска уникальной арт-резиденции проекта «Перезагрузка». Встречу провели в историческом Доме Мачтета.
Первая официальная встреча участников арт-резиденции состоялась в красной гостиной, которая была специально создана в прошлом году для подобных творческих собраний. Авторы проекта, представляющие различные художественные направления, получили возможность познакомиться друг с другом и изучить помещения, которые в будущем станут выставочными экспозициями для их работ.
Особое внимание было уделено организации рабочего пространства. Художники обсудили и определили свои планы на ближайшее время, обрисовав контуры будущих произведений и творческих инициатив. Работа в мастерских уже кипит полным ходом. Участники проекта погрузились в реализацию своих идей, воплощая их в жизнь с помощью различных техник и материалов.
«Скоро на официальном сайте „Перезагрузки“ появится подробное расписание мастер-классов, которые будут регулярно проходить по выходным дням здесь же, в историческом Доме Мачтета», — сообщили организаторы, приглашая всех желающих прикоснуться к миру искусства.