Арт-резиденцию проекта «Перезагрузка» открыли в Зарайске

Первая официальная встреча участников арт-резиденции состоялась в красной гостиной, которая была специально создана в прошлом году для подобных творческих собраний. Авторы проекта, представляющие различные художественные направления, получили возможность познакомиться друг с другом и изучить помещения, которые в будущем станут выставочными экспозициями для их работ.

Особое внимание было уделено организации рабочего пространства. Художники обсудили и определили свои планы на ближайшее время, обрисовав контуры будущих произведений и творческих инициатив. Работа в мастерских уже кипит полным ходом. Участники проекта погрузились в реализацию своих идей, воплощая их в жизнь с помощью различных техник и материалов.

«Скоро на официальном сайте „Перезагрузки“ появится подробное расписание мастер-классов, которые будут регулярно проходить по выходным дням здесь же, в историческом Доме Мачтета», — сообщили организаторы, приглашая всех желающих прикоснуться к миру искусства.