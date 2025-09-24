Арт-резиденция стартует в Зарайске 27 октября

В округе открыт прием заявок на участие в первой арт-резиденции, направленной на поддержку и развитие творческих проектов российских художников. Все желающие принять участие могут подать свои заявки до 19 октября 2025 года.

Арт-резиденция пройдет с 27 октября по 30 ноября и станет площадкой для творческого обмена и экспериментов. К участию приглашаются художники старше 18 лет, работающие в самых разных направлениях современного искусства — от традиционной живописи и скульптуры до цифровых медиа и перформанса. По итогам открытого конкурса организаторы выберут восемь авторов, которые получат возможность реализовать свои идеи.

В течение резиденции участники будут не только создавать новые произведения, но и активно взаимодействовать с местными жителями, проводить мастер-классы и обмениваться опытом. Завершится проект масштабной выставкой, которая откроется 29 ноября и продлится до 9 января 2026 года.

Экспозиция разместится на двух площадках — в арт-пространстве «ЦЕХЪ» и в историческом доме Мачтета.