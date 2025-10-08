Арт-резиденция для художников откроется в Зарайске 27 октября

Прием заявок на участие в арт-резиденции в Зарайске открыт до 19 октября. Поучаствовать в отборе могут художники старше 18 лет, работающие в различных сферах искусства: живописи, графике, скульптуре, фото, видео, цирковом искусстве, перформансе, паблик-арте и других. Об этом сообщили в подмосковном Минкульте.

Проект пройдет с 27 октября по 30 ноября. Его итогом станут две масштабные выставки — в арт-пространстве «ЦЕХЪ» и в историческом доме Мачтета. Экспозиции откроются 29 ноября и будут ждать гостей до 9 января.

Участникам предоставят средства для создания проекта, проживание в отдельной студии (для приезжих участников), организуют компенсацию транспортных расходов из Москвы в Зарайск и обратно, доступ в мастерские, кураторское и техническое сопровождение, публикации о проекте в медиа и соцсетях резиденции.

Присутствовать в Зарайске будет необходимо весь период резиденции, а также на монтаже и открытии выставок. Кроме того, участники должны будут создать свою работу для итоговой экспозиции и провести не менее одного мастер-класса для местных жителей.

Для отбора необходимо направить письмо на электронный адрес zaraysk-art@yandex.ru с темой «Резиденция-2025», приложив все необходимые документы.

Полный список доступен на официальном сайте события.