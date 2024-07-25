Арт-проект «Быть здесь» откроется в музее «Горки Ленинские» 11 августа

Проект студентов и выпускников Института современного искусства Иосифа Бакштейна «Быть здесь» откроется в Подмосковье 11 августа. Арт-мероприятие пройдет на территории музея-заповедника «Горки Ленинские».

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что проект соберет более 40 работ художников — от инсталляций и скульптур до саунд-арта.

«Этот проект начинает совершенно новое направление — site-specific. Нам бы хотелось, чтобы музей, обладающий уникальной историей, красивейшей территорией, стал настоящей творческой лабораторией, пространством, вдохновляющим современных людей науки и искусства», — подчеркнул директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Художники размышляют над контурами городской и природной среды и пересматривают свое отношение к знакомым пространствам.

«Нам было интересно воплотить мечту о художественной галерее в пригороде, на краю леса, где культурное и природное смогут взаимодействовать напрямую», — прокомментировала куратор проекта «Быть здесь» Вера Ершова.

Познакомиться с экспонатами все желающие смогут до 15 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».