Арт-объект в честь инженера Владимира Шухова открыли в Лобне

Торжественное открытие «Дома вверх дном» состоялось в Центральном парке культуры и отдыха. Новую достопримечательность посвятили инженеру и изобретателю Владимиру Шухову, жившему на территории городского округа.

Красную ленточку перерезала глава Лобни Анна Кротова вместе с детьми участников спецоперации и депутатом окружного совета Оксаной Букиной.

Арт-объект представляет собой двухэтажный дом, построенный под углом 45 градусов. Внутри здания все перевернуто: мебель, техника, даже картины на стенах «висят» под потолком. В доме можно узнать много интересного о достижениях Владимира Шухова. Например, он изобрел новые способы прокладки трубопроводов и особые конструкции для башен.

Первых посетителей «Дома вверх дном» встретил мифический персонаж Вохуш. Хранитель Шуховской башни, расположенной в микрорайоне Луговая, теперь переехал в более современное жилище.

Арт-объект расположен по адресу: Лобня, улица Ленина, 22.