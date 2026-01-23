Арт-объект и зоны выгула собак появятся в Вишняковском лесопарке в Балашихе
Благоустройство Вишняковского лесопарка в Балашихе продолжается. Там появятся детские и спортивные площадки, удобные скамейки и арт-объект. Работы планируют завершить к октябрю.
В рамках проекта в лесопарке создадут современную инфраструктуру для отдыха. Там обустроят прогулочные маршруты, установят игровой комплекс для детей и обустроят спортивную площадку. Там планируют открыть павильон проката и создать место для проведения фестивалей.
На территории появится зона для выгула собак, лавки со спинками, перголы, урны и информационные стенды.
«Навигация будет включать приветственный пилон на входе, стенды с QR-кодами и зонированием, указатели и специальные навигационные элементы для лыжной трассы. В Вишняковском лесопарке дополнено высадят кустарники и газоны», — рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья.
Для безопасности жителей в парке установят систему освещения и видеонаблюдения.