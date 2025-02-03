Арт-Масленица пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 1 марта. На мероприятии сожгут самое высокое чучело в России. Кроме того, в течение масленичной недели, с 24 февраля, гостей ждут музейные и этнографические программы, посвященные проводам зимы.

Помимо традиционных гуляний, посетители увидят арт-объект «Пробуждение», инсталляцию «Симбиоз Зимы и Весны», русскую печку, арт-валенки и экофотозоны. На Фестивале русской кухни откроется блинный рынок, а в трапезной на сеновале предложат блюда народов России.

«В 2024 году Масленицу в музее-заповеднике посетили около шести тысяч человек, для которых стало доброй традицией провожать зиму в Горках. В этом году мы значительно расширим пространство фолк-фестиваля, добавим локации Фестиваля русской кухни и специальную зону активностей для четвероногих», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Для детей подготовили спектакль «Веснушки» о Весне и Зиме, а также мастер-классы. Праздник завершится сожжением гигантского чучела. В прошлом году его высота достигла 18 метров, а на постройку ушло 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани.