Арт-игра и иммерсивный спектакль прошли в галерее Лобни

Тематические мероприятия организовали в художественной галерее имени В. Коробкова в Лобне. В них приняли участие представители администрации городского округа и глава муниципалитета Анна Кротова.

Посетителям рассказали интересные факты из истории искусства, а также познакомили их с традициями теневых театров. Также собравшиеся приняли участие в арт-игре «Секреты силуэта».

Кроме того, они стали зрителями иммерсивного спектакля, в котором сами приняли активное участие. Они управляли теневыми фигурами и импровизировали с сюжетом.

Сотрудникам администрации показали и новую выставку декоративно-прикладного искусства. Она называется «Страницы лоскутного альбома». Также они побывали в обновленном пространстве галереи. Накануне здесь появились удобные стулья и банкетки, и теперь гостям учреждения стало комфортнее проводить в галерее время.