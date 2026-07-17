Арт-гостиная «Денис Давыдов: портрет героя на фоне эпохи» пройдет в Химках
В картинной галерее им. С. Горшина городского округа Химки 27 июля состоится арт-гостиная «Денис Давыдов: портрет героя на фоне эпохи». Мероприятие пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Арт-гостиная посвящена жизни и творчеству Дениса Давыдова. Он был русским поэтом, мемуаристом, генералом-лейтенантом и героем Отечественной войны 1812 года. Посетители смогут узнать о его военных подвигах и проследить, как менялся образ гусара в отечественной живописи, графике и кинематографе. Особое внимание будет уделено его литературному наследию: стихам, сатире и дружбе с известными деятелями русской культуры.
Мероприятие начнется в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.
Адрес: Московская область, город Химки, улица Московская, дом 15.