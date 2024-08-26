Арт-фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» прошел в Балашихе

На «Фабрике 1830» в Балашихе состоялся третий арт-фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты», который собрал тысячи молодых талантов округа. Музыканты, танцоры, дизайнеры и местные мастера собрались, чтобы продемонстрировать свои способности и завести новые знакомства.

На фестивале проходили различные мастер-классы: участники варили мыло, рисовали и просто наслаждались атмосферой творчества.

Изюминкой фестиваля стало раскрашивание рыб, что дало участникам шанс стать авторами нового арт-объекта, символизирующего фауну реки Пехорка. Композиция из рыб будет украшать забор фабричного сквера.

«Мы составили список рыб, которые водятся в нашем регионе. Начали с 50 рыб и планируем добавить еще», — рассказала куратор фестиваля Аля Сланова.

Кульминацией вечера стало раскрашивание пианино, которое привлекло множество художников. Также на фестивале можно было приобрести косметику, одежду и открытки с изображениями памятных мест округа.

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