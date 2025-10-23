Арт-фестиваль для школьников прошел в Реутове

Мероприятие дало юным жителям города возможность не только получить яркие впечатления, но и погрузиться в мир современного искусства и дизайна. Гости детского технопарка «Изобретариум» смогли почувствовать себя настоящими художниками.

Программа арт-фестиваля в этом году посвящалась художественному стилю «Поп-арт», который обращается к образам массовой культуры. Для участников провели восемь интерактивных мастер-классов, в ходе которых они экспериментировали с различными техниками и материалами. Ребята с помощью опытных наставников создавали собственные арт-объекты — уникальные предметы, которые смогут украсить домашний интерьер.

«Они все это заберут себе домой. Поэтому мы даже в шутку родителей предупреждаем, что надо готовить место и пространство в квартире. То есть все такое масштабное и интересное в новой стилистике», — рассказала директор детского технопарка «Изобретариум» Наталья Кивва.

Поучаствовать в увлекательном процессе приехали как воспитанники «Изобретариума», так и новые гости. На фестивале дети могли попробовать порисовать вслепую, изготовить вазу или одежду. На выбор предлагали множество ролей — от художника до конструктора. В таких условиях происходит полное погружение в творчество, где каждый ребенок может проявить креативные способности.

Повторное проведение культурного проекта планируется в конце месяца и в начале ноября.