Арт-фестиваль для детей-инвалидов прошел в Орехово-Зуеве

Областной арт-фестиваль организовали сотрудники Доброго дома «Орехово-Зуевский». В нем приняли участие дети с ОВЗ из восьми детских домов и двух детских центров Московской области.

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья из десяти детских учреждений Подмосковья побывали на празднике изобразительного творчества, который организовали для них специалисты Доброго дома «Орехово-Зуевский».

«Очень много ребят, которые проявили себя с творческой стороны. Наш арт-фестиваль направлен именно на то, чтобы они себя реализовали, потому что реализовать в городе они себя не могут. Здесь несколько „Добрых домов“ нашей Московской области, наши друзья, которые приезжают на все наши фестивали, они все очень творческие.», — говорит заместитель директора Доброго дома «Орехово-Зуевский» Мария Леонтьева.

Детей ждали мастер-классы по аквагриму, игры и дискотека. Участники рисовали пейзажи, натюрморты, изображали дерево желаний.

«Сегодня мы с ребятами рисуем на стеклянных мольбертах, мы рисуем мандалы на счастье, на любовь. Это стабилизирует эмоциональный фон ребят», — рассказывает психолог Доброго дома «Орехово-Зуевский» Наталья Головнова.

В конкурсе «Пленэр на траве» победили Владимир Кириллов из Доброго дома «Егорьевский», Федор Стародубцев, воспитанник Доброго дома «Коломенский», Владимир Мочалов из Доброго дома «Старая Купавна» и Вера Соломатина из Доброго дома «Орехово-Зуевский».

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