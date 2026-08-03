Аромафестиваль прошел в парке Кривякино в Воскресенске

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске 1 августа на несколько часов превратился в ожившую декорацию начала XX века. Аромафестиваль «Шик-МОДЕРНЪ» прошел в рамках общеобластного мероприятия «Культурный код Подмосковья».

Выступление солистки Большого театра Ольги Красновой, а также солисток Московской областной филармонии Людмилы Боталовой и Марии Оселковой стало настоящим подарком для ценителей высокого искусства. На ярмарке «Кривякинские сезоны» гости выбирали авторские изделия, а на мастер-классах «Дамские штучки» и «Душистая лаванда» создавали уникальные аксессуары и ароматные композиции.

Художники творческого союза «Арт-движение» запечатлевали красоту живых цветов на пленэре, другие гости становились участниками театральной экскурсии или постигали азы живописи на открытом уроке Екатерины Сидоровой.

Интеллектуальная часть фестиваля была представлена лекциями: историк Юлия Гаркушенко рассказала о модной империи Н. П. Ламановой, а исследовательница Алена Герке раскрыла тайны парфюмерного искусства. Кульминацией дня стал «Цветочный бал», где под руководством московского клуба «Ангаже» гости кружились в салонных танцах.