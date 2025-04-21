Армрестлеры из Серпухова представят Россию на чемпионате мира в Болгарии

В Орле состоялся юбилейный 35-й чемпионат России армрестлингу. Спортсмены из Серпухова стали победителями турнира, они представят страну на чемпионате мира в Болгарии.

Основатель и руководитель Физкультурно-оздоровительного клуба «Фопс» из Серпухова Михаил Шешин завоевал второе место на левой руке и первое — на правой. Таким, образом, он стал абсолютным чемпионом России. Член физкультурно-оздоровительного клуба Александр Шапкин занял первое место на левой руке и третье — на правой. В сумме это принесло спортсмену общее первое место. По результатам турнира армрестлеры из Серпухова вошли в состав сборной России.

Отметим, что под руководством тренера-преподавателя, чемпиона России, Европы и Мира по армспорту в категории «Грандмастер» Михаила Шешина участники Физкультурно-оздоровительного клуба «Фопс» из Серпухова достигают выдающихся успехов в армрестлинге и гиревом спорте.