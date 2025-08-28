Армрестлеры из Чехова завоевали пять медалей на чемпионате России

администрация м. о. Чехов

Фото: администрация м. о. Чехов

Воспитанники клуба «Чайка» выступили в составе сборной Московской области. Чемпионат России по армрестлингу проходил среди глухонемых спортсменов.

За звание сильнейших боролись мужчины и женщины в девяти весовых категориях. Спортсмены из клуба «Чайка» города Чехова показали отличный результат. Первые места завоевали Руслан Коловский и Татьяна Ярошенко. Мария Кадцина заняла второе, а Алексей Удачин и Светлана Лакеева стали бронзовыми призерами.

В общем командном зачете сборная Московской области заняла третье место. На церемонии награждения присутствовал президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров, который отметил высокий уровень подготовки участников.

Турнир проходил с 22 по 25 августа.