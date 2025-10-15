Армрестлеры из Чехова победили на региональном чемпионате

В Подольске прошло открытое первенство по армрестлингу с участием спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также бойцов специальной военной операции. Воспитанники физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Чайка» и атлеты из Чехова под руководством тренера Руслана Коловского успешно выступили на соревнованиях.

Из соседнего муниципалитета спортсмены привезли несколько призовых мест в различных весовых категориях. Артем Динесенко и Александр Базаря заняли 1 место, на втором оказался Авдий Егоров. На четвертом месте в трех весовых категориях — Тимофей Четайкин, Роман Лебедев и Никита Кокунов.

Уже в ноябре атлеты выступят на первенстве Московской области. Тренирует ребят Руслан Коловский, который является двукратным чемпионом мира по армрестлингу, руководителем регионального отделения движения «Здоровое Отечество» в Московской области, а также создателем благотворительного проекта «Мини-мечта».