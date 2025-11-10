Архитектурные проекты школ Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса

Два проекта Московской области получили награды IX Российского смотра-конкурса «Наша школа» с международным участием. Гран-при достался Центру адаптации слепоглухих молодых людей «Маяк» в Сергиевом Посаде, а Золотой диплом в номинации «Лучший объект нового строительства» завоевала гимназия имени Примакова в Одинцовском округе.

«Мы создаем в Подмосковье школы нового поколения — полноценные образовательные центры, где архитектура работает на развитие детей. Получение Гран-при за уникальный проект „Маяк“ и Золотого диплома за гимназию Примакова подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Проект «Маяк», разработанный архитектурным бюро ATRIUM, уже ранее получал награды. Уникальность центра в том, что архитектура сама по себе помогает подопечным адаптироваться к самостоятельной жизни: планировка и тактильная навигация облегчают ориентирование в пространстве.

Здание гимназии Примакова в Раздорах представляет собой образовательный комплекс с семью корпусами и спортивным блоком, объединенными общей кровлей. Центральный атриум с амфитеатром одновременно выполняет функции рекреационной зоны и многофункционального зала для мероприятий.

Серебряный диплом получила школа на 825 мест в селе Молоково. Здание органично вписано в рельеф, с многоуровневой планировкой, односкатной крышей и просторным атриумом с амфитеатром на 600 мест. Классы-трансформеры и общественные зоны создают гибкое пространство для учебного процесса.

Бронзовый диплом достался пристройке к школе в Королеве. Дополнительные награды получили образовательные проекты в Люберцах и Мытищах.