Архитектурная подсветка появилась на Музее боевой славы в Коломне
Территорию Музея боевой славы благоустроили в Коломне. Здесь появилась новая архитектурная подсветка, которая придала элементам выразительный вид.
Систему подсветки разрабатывали специально для музея. Авторы использовали индивидуальные осветительные устройства. Их создали в Санкт-Петербурге.
Одной из задач было минимизировать негативное воздействие света на соседние жилые дома и дорогу, а также сделать сами приборы незаметными в дневное время.
Проект прошел подготовку, в которой использовали 3D-моделирование. Это помогло рассчитать расположение каждого светильника и добиться гармоничного эффекта.
«Музей — это не просто здание — это символ Победы, символ гордости всего нашего народа. Нам важно было подчеркнуть, как фасад здания, так и гаубицу, ракеты. Мы довольны результатом, гаубица получилась такая парящая над землей, надеемся, что жители уже успели оценить эту масштабную работу», — сказал представитель подрядчика Максим Ермилов.