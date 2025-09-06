Архитектурная подсветка появилась на Музее боевой славы в Коломне

Территорию Музея боевой славы благоустроили в Коломне. Здесь появилась новая архитектурная подсветка, которая придала элементам выразительный вид.

Систему подсветки разрабатывали специально для музея. Авторы использовали индивидуальные осветительные устройства. Их создали в Санкт-Петербурге.

Одной из задач было минимизировать негативное воздействие света на соседние жилые дома и дорогу, а также сделать сами приборы незаметными в дневное время.

Проект прошел подготовку, в которой использовали 3D-моделирование. Это помогло рассчитать расположение каждого светильника и добиться гармоничного эффекта.

«Музей — это не просто здание — это символ Победы, символ гордости всего нашего народа. Нам важно было подчеркнуть, как фасад здания, так и гаубицу, ракеты. Мы довольны результатом, гаубица получилась такая парящая над землей, надеемся, что жители уже успели оценить эту масштабную работу», — сказал представитель подрядчика Максим Ермилов.