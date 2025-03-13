Архитекторы из Одинцова смогут поучаствовать в международном конкурсе

Заявки на VI Российский смотр-конкурс с международным участием «Дерево в архитектуре» принимают до 28 апреля. В нем смогут принять участие архитекторы из Одинцовского городского округа.

Конкурс пройдет в рамках одноименного международного форума, который состоится с 10 по 12 июля 2025 года в Рыбинске. Организатором выступает Союз московских архитекторов.

Тема форума этого года — «Традиции и современность». Она отражает направление поиска современных архитекторов России. Это попытка переосмысления наследия русского деревянного зодчества и создания образа нашей современной идентичности.

Конкурс покажет разнообразие применения дерева и реальное воплощение инновационных творческих идей в лучших проектных решениях от ведущих архитекторов, студий, бюро, строительных компаний. Лучшему реализованному проекту будет вручена Национальная премия — Гран-при.

Срок регистрации до 28 апреля, подавать работы можно до 19 мая.

Место проведения мероприятия: город Рыбинск, Красная площадь.