Настоятель храма прочитал в Солнечногорске лекцию о христианстве

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Пресс-секретарь синодального отдела по монастырями и монашеству Русской православной церкви, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (Артюхин) выступил с лекцией «Радости жизни христианской» в Солнечногорске. Мероприятие прошло в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» в рамках миссионерского отдела Сергиево-Посадской епархии.

Архимандрит Мелхиседек рассказал о Воскресении Христовом и его важности для верующих, приводя примеры из своей жизни. По окончанию встречи он пообщался с присутствующими военнослужащими.

«Более чем двухчасовая беседа вызвала живой отклик слушателей, которые задали в завершении лекции интересующие их вопросы», — отметил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.