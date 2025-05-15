Архиерейское богослужение в храме Бориса и Глеба прошло в Серпухове

Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в богослужении в храме Бориса и Глеба в селе Енино. Литургию провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Православный мир чтит память святых князей Бориса и Глеба в четверг четвертой седмицы по Пасхе. Это первые русские святые, которых канонизировали как в Русской, так и в Константинопольской Церкви. Верующие молятся им «от нашествия иноплеменных и от междоусобной брани».

«Архиерейское богослужение — это всегда важное событие для православных городского округа Серпухов. Благодарю владыку Аксия за внимание к нашему округу», — прокомментировал Алексей Шимко.

Отметим, что первое упоминание о храме села Енина относится к 1672 году. С того времени церковь несколько раз восстанавливали. Современный облик храму придали в 2012 году.