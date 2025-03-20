Архиерейское богослужение прошло в Спасском храме в Лобне

На богослужении присутствовала глава городского округа Анна Кротова. Владыка Кирилл благословил руководителя муниципалитета на деятельность, направленную на благо и процветание Лобни и ее жителей. Также в литургии приняли участие городской прокурор Алексей Пальчик, начальник ОМВД Владимир Демурчян, депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков, председатель организации ветеранов вооруженных сил Сергей Свороб и жители города.

Праздничное богослужение состоялось в День памяти святого преподобномученика Нила Киовского. Иеромонах Нил (Николай Федорович Тютюкин) стал последним настоятелем Спасского храма в советское время. В 1938 году священник был невинно осужден и расстрелян на Бутовском полигоне. 20 августа 2000 года Архиерейский юбилейный собор причислил преподобномученика Нила к лику святых.