Архиерейское богослужение прошло в храме Всех святых в Серпухове

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел Архиерейское богослужение в храме Всех святых в Серпухове. На этой неделе у православных идет Страстная седмица, а 20 апреля они отметят Пасху.
На богослужении собрались врип главы Серпухова Алексей Шимко, благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий, настоятельница Владычнего женского монастыря игумения Алексия и православные верующие.
Заместитель главы муниципалитета Татьяна Орлова поблагодарила Архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия за молитвенную поддержку.
«В период Страстной седмицы мы проходим особый путь духовного очищения и покаяния, готовясь к Светлому Воскресению Христову. Благодарю Архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия за молитвы вместе с православным жителям Серпухова в этот особенный период», — сказала она.
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