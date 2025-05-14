Архиерейская служба впервые за 100 лет прошла в Волоколамском кремле

Богослужение состоялось в стенах Никольского собора. Божественную литургию в честь светлой Пасхи и в преддверии 80-й годовщины Великой Победы провел управляющий Одинцовской епархией архиепископ Фома.

На архиерейской службе также присутствовали прихожане, воспитанники школы-интерната, выпускники курсов церковных чтецов и певцов благочиния округа, а также глава муниципального округа Наталья Козлова.

Архиепископ Фома вручил почетные грамоты трем педагогам волоколамских школ, отметив их труд в деле просвещения подрастающего

поколения.

По окончании богослужения гости отдали дань памяти советским воинам, павшим на волоколамской земле, посетив мемориале «Вечный огонь» в центре города и мемориальный комплекс «Героям панфиловцам», расположенный у разъезда Дубосеково.

Никольский собор был выстроен во второй половине XIX века. Храм является своего рода памятником тем, кто погиб в сражениях Крымской войны. В настоящее время в здании размещаются экспозиции Волоколамского историко-архитектурного музея.