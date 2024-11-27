Архиепископ Подольский и Люберецкий посетил колледж в Серпухове

Первая из встреч, посвященных Рождественским образовательным чтениям, прошла в Губернском колледже. Архиепископ Аксий впервые побывал в одном из ведущих образовательных учреждений Московской области.

Священнослужитель пообщался со студентами. Молодежь округа получила ценную возможность узнать о вопросах духовного устройства жизни, семьи, важности принципов нравственности. Особый акцент был сделан на Рождественских чтениях, которые недавно стартовали в Серпухове. В этом году они посвящены 80-летию Великой Победы.

Без вопросов со стороны студентов тоже не обошлось. Подростки интересовались духовным устройством жизни, семьей и принципами нравственности.

«Очень было интересно, какая-то атмосфера особенная, все сидели и слушали очень внимательно», — поделилась впечатлениями от встречи одна из студенток колледжа.

В конце мероприятия перед гостями и студентами образовательного учреждения выступили творческие коллективы колледжа — вокальные и танцевальные ансамбли «Витязи», «Славянский лик», «Иван да Марья», а также песенный ансамбль семьи Зотовых «Живая старина».

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