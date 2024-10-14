Архиепископ Подольский Аксий провел литургию в храме Покрова в Протвине

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Божественную литургию в храме в Протвине. Мероприятие прошло в канун Покрова Пресвятой Богородицы.

Православный праздник отмечают 14 октября. Для храма Покрова Пресвятой Богородицы в Протвине он является престольным. Святыню основали в 1989 году, а строить начали спустя год.

Несмотря на то, что храм молод, он притягивает большое количество прихожан. Здесь основали воскресную школу, где воспитывают подрастающее поколение. Архиерейское богослужение — великое событие для любого храма. Оно вдохновляет на новые служения Богу.

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