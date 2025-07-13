Архиепископ Подольский Аксий посетил Крестовоздвиженский храм в Серпухове

Архиерейское богослужение приурочили ко дню Собора святых славных 12-ти Апостолов Христовых.

Отметим, храм в поселке Авангард построили в 1780-х годах в стиле барокко. Трапезную с Никольским и Скорбященским приделами, а также колокольней возвели в 1862–1864 годах. В 1930-е святыню закрыли. Здание стали использовать как котельную дома отдыха «Авангард». Затем здесь разместили телефонную станцию, электроподстанцию и складские помещения.

Храм восстановили силами прихожан. В день богослужения десятки верующих пришли помолиться иконе Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» об исцелении тяжелых болезней, о послании помощи в непростых жизненных ситуациях, духовной поддержке и утешении.