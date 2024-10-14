Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома посетил Можайск

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома прибыл в Можайский округ, где его встретил глава Денис Мордвинцев. Вместе они посетили храм Воскресения Словущего и мемориал «Расстрельная яма» в Борисове.

Владыка возглавил Божественную литургию в храме Воскресения Словущего в селе Борисово. Ему сослужили благочинный Можайского церковного округа иерей Иоанн Лобода и настоятель храма иерей Сергий Латышев. После литургии Фома обратился к прихожанам с архипастырским словом. Они получили благословение в канун Покрова Пресвятой Богородицы.

После архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома посетил мемориал «Расстрельная яма», где в октябре 1941 года немецко-фашистские захватчики совершили расправу над мирными жителями, а также торжественный церемониал фестиваля «Москва за нами. 1941-й год». Фома совершил заупокойную литию вместе с хором Спасо-Бородинского монастыря. Мероприятие посвятили 83-й годовщине начала трагической и героической Битвы за Москву.

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